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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 19:35 BJT

全球政经：美国呼吁希腊和欧洲双方在债务问题谈判上冷静下来--CNBC

路透华盛顿2月9日 - 美国财政部长杰克卢对CNBC表示：

* 近期美元走强“是一件好事，不是坏事”

* 在被问及希腊问题时对CNBC表示，所有各方都应该寻求务实的解决办法

* 希腊必须与欧洲伙伴国家及其它各方合作，找到各方都能接受的条件。(完)
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