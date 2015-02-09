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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 21:01 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，因供给依旧吃紧

路透新加坡2月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从一周低点反弹，来
到每吨99.33美元的四日高位，因即期供给吃紧，上周北亚的需求强劲。
    
    S-Oil在一份致交易所的声明中称，根据一份有效期从今年2月1日至1
2月31日的合同，其将供给最多1,400万桶轻质石脑油给Saudi Aramco Pro
ducts Trading Co。
    
    合同的价格条款未能立即知悉。S-Oil在2014年下半年装船的石脑油
，价格为离岸价(FOB)每吨较日本报价升水21美元。
    
    强劲的市场基本面继续提振现货价格。
    
    印度巴拉特石油以FOB价每吨较中东报价升水约22.50美元的价格，向
Petro-Diamond出售3.5万吨船期2月26-28日的石脑油。
    
    新加坡现货交易中， Gunvor以每桶66.40美元的价格，向Phillips 6
6出售一艘船期2月24-28日的92号汽油船货。
    
    Sietco以每吨528美元向伊藤忠商事出售一艘4月上半月的石脑油船货
。(完)
      
       
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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    产油国官方售价英文原文       

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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