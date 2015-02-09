国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，因供给依旧吃紧

路透新加坡2月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从一周低点反弹，来 到每吨99.33美元的四日高位，因即期供给吃紧，上周北亚的需求强劲。 S-Oil在一份致交易所的声明中称，根据一份有效期从今年2月1日至1 2月31日的合同，其将供给最多1,400万桶轻质石脑油给Saudi Aramco Pro ducts Trading Co。 合同的价格条款未能立即知悉。S-Oil在2014年下半年装船的石脑油 ，价格为离岸价(FOB)每吨较日本报价升水21美元。 强劲的市场基本面继续提振现货价格。 印度巴拉特石油以FOB价每吨较中东报价升水约22.50美元的价格，向 Petro-Diamond出售3.5万吨船期2月26-28日的石脑油。 新加坡现货交易中， Gunvor以每桶66.40美元的价格，向Phillips 6 6出售一艘船期2月24-28日的92号汽油船货。 Sietco以每吨528美元向伊藤忠商事出售一艘4月上半月的石脑油船货 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)