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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 21:11 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双上涨

路透新加坡2月9日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一走升，行业消息
人士表示，因市场价格结构依旧有利于将油品从东方运往西方。
    
    东方-西方价差收窄，但依旧保持在每桶负20美元下方，使得将油品
从亚洲和中东运出有利可图。
    
    交易员表示，至少三艘航煤船货已被初步预定，从北亚运往美国。
    
    交易员表示，马来西亚的Petronas出售一艘其Melaka炼厂出产的高硫
柴油船货，船期是2月末。
    
    交易员称印度的Essar Oil可能已出售3.7万吨船期为3月6-10日的航
煤给维多，价格为每桶升水约0.60-0.65美元，稍高于2月卖给BP的船货。
    
    但该项交易未能确认。
    
    韩国的S-Oil Corp已敲定了一项供给最多1,400万桶柴油的合同，包
括超低硫柴油和低硫柴油，买家是Saudi Aramco Products Trading Co。
合同有效期从2月1日至12月31日。
    
    新加坡现货交易中，壳牌以每桶较2月25日-3月3日新加坡平均报价升
水0.40美元的价格，出售两艘各10万桶的航煤船货给兴隆，船期是2月24-
28日。
    
    联合石化以每桶较2月23-27日新加坡平均报价升水0.40美元的价格，
从维多手中买入10万桶船期为2月24-28日的航煤。
    
    托克以每桶70.50美元的价格，从联合石化手中买入15万桶船期为3月
1-5日的、含硫为500ppm的柴油。(完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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