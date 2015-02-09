国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双上涨

路透新加坡2月9日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一走升，行业消息 人士表示，因市场价格结构依旧有利于将油品从东方运往西方。 东方-西方价差收窄，但依旧保持在每桶负20美元下方，使得将油品 从亚洲和中东运出有利可图。 交易员表示，至少三艘航煤船货已被初步预定，从北亚运往美国。 交易员表示，马来西亚的Petronas出售一艘其Melaka炼厂出产的高硫 柴油船货，船期是2月末。 交易员称印度的Essar Oil可能已出售3.7万吨船期为3月6-10日的航 煤给维多，价格为每桶升水约0.60-0.65美元，稍高于2月卖给BP的船货。 但该项交易未能确认。 韩国的S-Oil Corp已敲定了一项供给最多1,400万桶柴油的合同，包 括超低硫柴油和低硫柴油，买家是Saudi Aramco Products Trading Co。 合同有效期从2月1日至12月31日。 新加坡现货交易中，壳牌以每桶较2月25日-3月3日新加坡平均报价升 水0.40美元的价格，出售两艘各10万桶的航煤船货给兴隆，船期是2月24- 28日。 联合石化以每桶较2月23-27日新加坡平均报价升水0.40美元的价格， 从维多手中买入10万桶船期为2月24-28日的航煤。 托克以每桶70.50美元的价格，从联合石化手中买入15万桶船期为3月 1-5日的、含硫为500ppm的柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)