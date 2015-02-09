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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 21:20 BJT

欧洲政经：希腊总理坚信能够与欧洲伙伴找到妥协方案

路透维也纳2月9日 - 希腊总理齐普拉斯称：

* 那些对希腊失败进行投资的人注定是要犯错的

* 我们的计划包含一项从2月28日至6月1日的过渡计划

* 届时希腊将获得财政空间和时间，得以开始实施计划并重组行政事务

* 想对将会与伙伴国家达成协议做出保证

* 迄今为止尚未听到特别的、或是可行的能够替代我们计划的方案

* 希腊和欧洲之间未达成协议只是因为政治原因

* 其认为将达成一个互惠的妥协方案

* 不希望与伙伴国发生冲突。(完)
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