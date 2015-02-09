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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：2月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 02/05/2015    01/29/2015    01/29/2015    02/06/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        397,661       415,204       394,029       447,79
4
    燕麦              0             0             0             
0 
    大麦          1,396         2,036         1,497         1,49
7
    玉米        700,990       661,675       661,675       696,04
8
    高粱        122,478       128,365       128,365        64,83
3
    大豆      1,485,490     1,700,569     1,697,852     1,566,43
9
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    15,543,163     22,524,646
    燕麦           200          1,855
    大麦       124,688        140,330
    玉米    15,666,861     15,308,086
    高粱     3,968,377      1,448,620
    大豆    38,954,560     33,101,166
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 母红；审校 李军)
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