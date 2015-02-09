USDA报告：2月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透2月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 02/05/2015 01/29/2015 01/29/2015 02/06/2 014 初值 修正值 前值 小麦 397,661 415,204 394,029 447,79 4 燕麦 0 0 0 0 大麦 1,396 2,036 1,497 1,49 7 玉米 700,990 661,675 661,675 696,04 8 高粱 122,478 128,365 128,365 64,83 3 大豆 1,485,490 1,700,569 1,697,852 1,566,43 9 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 15,543,163 22,524,646 燕麦 200 1,855 大麦 124,688 140,330 玉米 15,666,861 15,308,086 高粱 3,968,377 1,448,620 大豆 38,954,560 33,101,166 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。