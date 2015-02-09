表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.020%，投标倍数为4.44

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透华盛顿2月9日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020 价格 99.994944 高值得标比率 3.13% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,268,500 总投标 115,312,163,500 竞争性投标得标 25,496,605,000 非竞争性投标得标 403,663,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/12 到期日 2015/05/14 CUSIP码 912796FH7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)