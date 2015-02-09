纽约期市：原糖期货受展期交易带动上涨，可可期货攀升

路透纽约/伦敦2月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升幅为三周来最大，因回补空头和3月合约到期前有大量展期交易，而纽约可可涨幅创一年来最大，受投资买盘推动。

阿拉比卡咖啡期货由跌转升，因对最大种植国巴西天气干燥的忧虑盖过周末降雨的影响。

ICE-3月原糖期货收涨0.31美分，或2.1%，报每磅14.82美分。3月/5月合约升水上升至0.06美分，为2013年11月来最高，高于周五尾盘的贴水0.06美元，因感觉短期供应紧张。

交易商表示，指数基金展期提振成交量。

3月原糖合约将在2月27日到期。

3月白糖期货 收高5.00美元，或1.3%，报每吨386.80美元。

交投最活跃的ICE-5月可可 上涨84美元，或3%，报每吨2,866美元，为次月合约自2014年1月来最大单日升幅。交易商表示，周五数据显示投机者持有的净多头头寸连续第二周下降后，他们回补空头。

5月伦敦可可期货 收高48英镑，或2.5%，报每吨1,977英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 涨0.75美分，或0.4%，收报每磅1.676美元。5月罗布斯塔咖啡期货 升12美元，或0.6%，收报每吨1,977美元。(完)

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