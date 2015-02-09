纽约期市：原糖期货受展期交易带动上涨，可可期货攀升

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透纽约/伦敦2月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升幅为三周来最大，因回补空头和3月合约到期前有大量展期交易，而纽约可可涨幅创一年来最大，受投资买盘推动。
阿拉比卡咖啡期货由跌转升，因对最大种植国巴西天气干燥的忧虑盖过周末降雨的影响。
ICE-3月原糖期货收涨0.31美分，或2.1%，报每磅14.82美分。3月/5月合约升水上升至0.06美分，为2013年11月来最高，高于周五尾盘的贴水0.06美元，因感觉短期供应紧张。
交易商表示，指数基金展期提振成交量。
3月原糖合约将在2月27日到期。
3月白糖期货 收高5.00美元，或1.3%，报每吨386.80美元。
交投最活跃的ICE-5月可可 上涨84美元，或3%，报每吨2,866美元，为次月合约自2014年1月来最大单日升幅。交易商表示，周五数据显示投机者持有的净多头头寸连续第二周下降后，他们回补空头。
5月伦敦可可期货 收高48英镑，或2.5%，报每吨1,977英镑。
3月阿拉比卡咖啡期货 涨0.75美分，或0.4%，收报每磅1.676美元。5月罗布斯塔咖啡期货 升12美元，或0.6%，收报每吨1,977美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.