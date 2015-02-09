全球金市：金价因股市走低而上涨，但仍接近三周低位

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
* 欧洲股市下跌，因中国贸易数据疲弱
* 美国就业数据强劲，限制金价涨幅
路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周一从上日触及的三周低位微幅上涨，因中国贸易数据和希腊忧虑拖累欧洲股市走低。
1946 GMT，现货金 上涨0.7%，报每盎司1,241.43美元。周五金价创2013年12月来最大单日跌幅，触及1,228.25美元，因在美国非农就业数据公布后美元上扬。
美国4月期金 收高0.6%，报每盎司1,241.50美元。
“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的三个月，黄金因其避险工具作用而上涨，因为忧虑希腊，但现在焦点转回到美国和美国升息时机，”花旗分析师说，他所指的是上月FOMC会议。
中国贸易数据弱于预期，且希腊是否留在欧元区存在不确定性，拖累全球股市下滑，扶助金价表现。
美元下跌，回吐周五部份升幅。周五数据显示1月美国就业岗位大幅增长和薪资上升，显示美国经济强劲，令美联储将可能在今年年中升息，带动美元走强。
周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至2月3日该周，对冲基金和货币经理降低黄金和白银期货和期权多头头寸，为六个月来首次。
在实货市场，中国黄金升水上升至介于4-5美元，上日为升水为4美元以下，因上周金价大跌吸引一些买家买入黄金。
现货银 涨2%，报每盎司17.02美元。现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,214.95美元。现货钯金 跌0.7%，报每盎司776.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.