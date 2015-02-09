全球金市：金价因股市走低而上涨，但仍接近三周低位

* 欧洲股市下跌，因中国贸易数据疲弱

* 美国就业数据强劲，限制金价涨幅

路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周一从上日触及的三周低位微幅上涨，因中国贸易数据和希腊忧虑拖累欧洲股市走低。

1946 GMT，现货金 上涨0.7%，报每盎司1,241.43美元。周五金价创2013年12月来最大单日跌幅，触及1,228.25美元，因在美国非农就业数据公布后美元上扬。

美国4月期金 收高0.6%，报每盎司1,241.50美元。

“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的三个月，黄金因其避险工具作用而上涨，因为忧虑希腊，但现在焦点转回到美国和美国升息时机，”花旗分析师说，他所指的是上月FOMC会议。

中国贸易数据弱于预期，且希腊是否留在欧元区存在不确定性，拖累全球股市下滑，扶助金价表现。

美元下跌，回吐周五部份升幅。周五数据显示1月美国就业岗位大幅增长和薪资上升，显示美国经济强劲，令美联储将可能在今年年中升息，带动美元走强。

周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至2月3日该周，对冲基金和货币经理降低黄金和白银期货和期权多头头寸，为六个月来首次。

在实货市场，中国黄金升水上升至介于4-5美元，上日为升水为4美元以下，因上周金价大跌吸引一些买家买入黄金。

现货银 涨2%，报每盎司17.02美元。现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,214.95美元。现货钯金 跌0.7%，报每盎司776.50美元。(完)

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