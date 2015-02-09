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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.85 -0.17 -0.45 875457

搜狐 51.62 -4.27 -7.64 1271789

网易 106.94 -4.70 -4.21 866859

百度 215.03 +3.25 +1.53 3289478

台湾

台湾积体电路 22.67 -0.43 -1.86 1884733

联电 2.43 -0.03 -1.22 77991

日月光 6.58 -0.19 -2.81 370306

硅品精密 8.44 -0.19 -2.20 2174867

和信超媒体 0.82 +0.05 +6.04 45379

友达 5.52 -0.03 -0.54 601179

中华电信 30.25 -0.27 -0.88 24754

台湾国际航电 53.81 +0.39 +0.73 806911

香港

中国移动 66.96 -0.73 -1.08 160135

中国联通 16.82 +0.10 +0.60 171842

中国电信 62.20 +1.12 +1.83 7653

中芯国际 4.33 -0.02 -0.46 16774

电讯盈科 6.74 -0.11 -1.61 28951

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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