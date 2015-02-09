《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月9日

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.85 -0.17 -0.45 875457
搜狐 51.62 -4.27 -7.64 1271789
网易 106.94 -4.70 -4.21 866859
百度 215.03 +3.25 +1.53 3289478
台湾
台湾积体电路 22.67 -0.43 -1.86 1884733
联电 2.43 -0.03 -1.22 77991
日月光 6.58 -0.19 -2.81 370306
硅品精密 8.44 -0.19 -2.20 2174867
和信超媒体 0.82 +0.05 +6.04 45379
友达 5.52 -0.03 -0.54 601179
中华电信 30.25 -0.27 -0.88 24754
台湾国际航电 53.81 +0.39 +0.73 806911
香港
中国移动 66.96 -0.73 -1.08 160135
中国联通 16.82 +0.10 +0.60 171842
中国电信 62.20 +1.12 +1.83 7653
中芯国际 4.33 -0.02 -0.46 16774
电讯盈科 6.74 -0.11 -1.61 28951
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)
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路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.