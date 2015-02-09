澳新经济指标预测--2月10日-2月17日****

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月10日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正2 0030 澳洲房屋价格指数 第四季 +1.8% +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.1% 2月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +2.4% 2月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 12月 +2.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- -2.2% 2月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 1月 增加0.5 增加3.74 全职就业人口(万人) -- 增加4.16 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.1% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.3% 2月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 -- 62.6% 2月16日当周 2月15日(日) 2145 新西兰实质零售销售(较前季) 第四季 -- +1.5% (较上年同期) +4.1% 2月16日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +3.0% 2月17日(二) 暂无重要经济数据 (完)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.