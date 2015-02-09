亚洲橡胶：2月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透2月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 213.6 94 212.8 8 * 3月 215.6 106 214.5 25 * 4月 217.8 226 216.5 17 * 5月 218.4 328 216.5 116 * 6月 216.9 1895 215.9 252 * 7月 214.5 6583 212.6 674 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.