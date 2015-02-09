日韩经济指标预测--2月10日-2月17日****

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月10日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -4.3% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.5% 2月11日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +1.1% +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +2.4% +1.3% (较上年同期) +5.9% -14.6% 2月12日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,752 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,048 2月13日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月16日当周 2月15日(日) -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差55 出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.4% 进口(较上年同期) -- -11.0% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% -0.5% (环比年率) +3.7% -1.9% 2月16日(一) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -0.8% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.0% 2月17日(二) -- 韩国央行利率决议 2月 -- 2.00%(完)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.