《综述》欧元区与希腊分歧加剧，美加出面斡旋

被问到德国会否支付赔偿时，加布利尔说，“可能性为零。”

标准普尔周五下调希腊评等后，希腊金融市场周一进一步下挫。

希腊公债收益率飙升，最多升3.7个百分点，三年期公债收益率接近22%。希腊公债收益率狂升，暗示希腊被资本市场拒之门外。

尽管欧洲领导人呼吁希腊作出让步，但齐普拉斯在希腊议会宣布一连串他准备采取的行动，包括恢复养老金分红、取消一项财产税、终结大规模裁员、把最低薪资提高至危机前水平等措施。这些举措将逆转欧洲及国际货币基金组织(IMF)强加给希腊的各项改革。

贾克表示，齐普拉斯“仅有限地考虑了”欧盟的建议。欧盟一直顿促希腊要求把救助计划延长几个月，以争取更多时间协商减轻债务负担，换取经济改革。

欧元区一名高级官员表示，双方没有向着达成解决方案的方向更进一步。消息人士称，希腊财长瓦鲁法基斯在采访中使用的激烈语言，以及向希腊提供债务建议的投资银行Lazard的角色，令人感觉似乎“希腊的态度非常独断专行”。

美国财政部长杰克卢对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，“各方要缓和一下措辞。”

美国施压欧元区与希腊妥协，惹起德国不满。美国总统奥巴马周一接待德国总理梅克尔时表示，他期待听到梅克尔介绍有关欧洲和IMF与希腊将如何合作，以使希腊在欧元区内恢复可持续的经济成长。

加拿大财长奥利佛也促请双方“达成折衷解决方法。”(完)