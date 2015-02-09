《综述》欧元区与希腊分歧加剧，美加出面斡旋

日本个股：软银集团上财年计入22亿美元衍生品亏损
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
被问到德国会否支付赔偿时，加布利尔说，“可能性为零。”
标准普尔周五下调希腊评等后，希腊金融市场周一进一步下挫。
希腊公债收益率飙升，最多升3.7个百分点，三年期公债收益率接近22%。希腊公债收益率狂升，暗示希腊被资本市场拒之门外。
尽管欧洲领导人呼吁希腊作出让步，但齐普拉斯在希腊议会宣布一连串他准备采取的行动，包括恢复养老金分红、取消一项财产税、终结大规模裁员、把最低薪资提高至危机前水平等措施。这些举措将逆转欧洲及国际货币基金组织(IMF)强加给希腊的各项改革。
贾克表示，齐普拉斯“仅有限地考虑了”欧盟的建议。欧盟一直顿促希腊要求把救助计划延长几个月，以争取更多时间协商减轻债务负担，换取经济改革。
欧元区一名高级官员表示，双方没有向着达成解决方案的方向更进一步。消息人士称，希腊财长瓦鲁法基斯在采访中使用的激烈语言，以及向希腊提供债务建议的投资银行Lazard的角色，令人感觉似乎“希腊的态度非常独断专行”。
美国财政部长杰克卢对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，“各方要缓和一下措辞。”
美国施压欧元区与希腊妥协，惹起德国不满。美国总统奥巴马周一接待德国总理梅克尔时表示，他期待听到梅克尔介绍有关欧洲和IMF与希腊将如何合作，以使希腊在欧元区内恢复可持续的经济成长。
加拿大财长奥利佛也促请双方“达成折衷解决方法。”(完)
(编译 李爽/张明钧/许娜利棣儿；审校 张荻/戴素萍/龚芳/张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.
路透东京5月10日 - 日本股市周三小涨至17个月高点，因日圆疲弱趋势支撑市场人气，但避险情绪令大盘涨幅受限，此前美国总统特朗普意外解除联邦调查局(FBI)局长职务，并且围绕朝鲜(北韩)核计划的紧张局面仍未消除。