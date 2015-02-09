美国债市：公债价格下滑，静候本周640亿美元债券标售

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
美国公债总回报周五遭遇自2013年7月来最大日跌幅，当时美联储暗 示可能升息，导致公债回报大跌。 美银美林美国公债指数周五跌0.73%，2013年7月5日跌0.98%，较通常 每日的波动超出两个标准差以上。 当周累计跌1.53%，亦为2013年夏季来最大跌幅。 30年期美国现货公债 收益率尾盘报2.5386%，价格跌14/3 2。据汤森路透数据，收益率此前一度触及盘中低点2.464%，价格上涨超 过一个大点。 较短期公债价格亦下滑，五年期与30年期收益率差 缩 小1个基点，报104.04个基点。 据Action Economics的董事总经理Kim Rupert称，本周的公司债发售 以及640亿美元的美债标售，料抑制美国现货公债走势。 -----------------------1823 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 +99.711 -0.016 +0.6477 +0.01 五年期公债 +98.898 -0.078 +1.4806 +0.02 10年期公债 +102.813 +0.047 +1.9323 -0.01 30年期公债 +110.578 +0.531 +2.4942 -0.02(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦/孙茉莉; 审校 张涛)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。
路透上海5月10日 - 中国银行间市场周三资金面偏松，早盘回购利率小幅下行。交易员 表示，央行早先重启公开市场逆回购，并开展抵押补充贷款(PSL)操作投放流动性，但单日 来看仍为净回笼彰显央行中性态度，5月中下旬流动性料仍趋于收敛，资金价格大幅走低概 率不大。 “今天出的多借的也不少，价格还在慢慢下吧；如果能接受市价平的还是挺快的，”上 海一基金交易员称。 他表示，央行公开市场单日继续净回笼，对资金面仍有收敛作用，宽松不会延续太久， “现在资金面也说不上特别松，算是稳定，但钱也不是非常多，加权和市场价都下不太去。 ” 华中一银行交易员认为，金融去杠杆背景下货币政策难松，资金面持续转暖的可能性不 太大，下旬随着MLF到期和缴税走款，流动性可能会有一些压力。 中国央行周三公告，今日在发放抵押补充贷款476亿元人民币的基础上，以利率招标方 式开展了1,100亿元逆回购操作，中标利率持平；单日公开市场净回笼800亿元。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2