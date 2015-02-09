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债券 | 2015年 2月 10日 星期二 07:07 BJT

美国债市：公债价格下滑，静候本周640亿美元债券标售

美国公债总回报周五遭遇自2013年7月来最大日跌幅，当时美联储暗
示可能升息，导致公债回报大跌。
    
    美银美林美国公债指数周五跌0.73%，2013年7月5日跌0.98%，较通常
每日的波动超出两个标准差以上。
    
    当周累计跌1.53%，亦为2013年夏季来最大跌幅。
    
    30年期美国现货公债 收益率尾盘报2.5386%，价格跌14/3
2。据汤森路透数据，收益率此前一度触及盘中低点2.464%，价格上涨超
过一个大点。
    
    较短期公债价格亦下滑，五年期与30年期收益率差 缩
小1个基点，报104.04个基点。
    
    据Action Economics的董事总经理Kim Rupert称，本周的公司债发售
以及640亿美元的美债标售，料抑制美国现货公债走势。 
   
        
    -----------------------1823 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      +99.711    -0.016        +0.6477  
  +0.01
    五年期公债      +98.898    -0.078        +1.4806  
  +0.02
    10年期公债     +102.813    +0.047        +1.9323 
   -0.01
    30年期公债     +110.578    +0.531        +2.4942 
   -0.02(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]


 (编译 洪曦/孙茉莉; 审校 张涛)
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