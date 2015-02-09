美国债市：公债价格下滑，静候本周640亿美元债券标售

中国货币市场：资金面仍偏松，央行重启逆回购但维持净回笼预期仍谨慎

路透上海5月10日 - 中国银行间市场周三资金面偏松，早盘回购利率小幅下行。交易员 表示，央行早先重启公开市场逆回购，并开展抵押补充贷款(PSL)操作投放流动性，但单日 来看仍为净回笼彰显央行中性态度，5月中下旬流动性料仍趋于收敛，资金价格大幅走低概 率不大。 “今天出的多借的也不少，价格还在慢慢下吧；如果能接受市价平的还是挺快的，”上 海一基金交易员称。 他表示，央行公开市场单日继续净回笼，对资金面仍有收敛作用，宽松不会延续太久， “现在资金面也说不上特别松，算是稳定，但钱也不是非常多，加权和市场价都下不太去。 ” 华中一银行交易员认为，金融去杠杆背景下货币政策难松，资金面持续转暖的可能性不 太大，下旬随着MLF到期和缴税走款，流动性可能会有一些压力。 中国央行周三公告，今日在发放抵押补充贷款476亿元人民币的基础上，以利率招标方 式开展了1,100亿元逆回购操作，中标利率持平；单日公开市场净回笼800亿元。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2