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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 07:11 BJT

美国经济：联储希望看到通胀升向目标的迹象，不担心美元涨势--官员

路透2月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，通胀太低，美联储在寻找通胀将回升至2%目标的迹象，并称美元强势不会损及美国经济动能。

“通胀太低。我希望有理由相信通胀率正在向2%回升，”鲍威尔在彭博电视表示。

强势美元“会对我们的出口产生一些压力，而且短期肯定会通过进口物价拉低通胀，因此这可能是一点阻力，但我不认为会止住经济动能，”他补充称。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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