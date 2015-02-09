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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 07:01 BJT

《全球汇市》商品货币上扬，美元涨势消退

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1325 1.1323 +0.02 -6.38 1.2097

美元/日圆 118.56 118.63 -0.06 -0.94 119.68

欧元/日圆 134.27 134.58 -0.23 -7.26 144.78

美元/瑞郎 0.9242 0.9235 +0.08 -7.03 0.9941

英镑/美元 1.5212 1.5210 +0.01 -2.32 1.5573

美元/加元 1.2470 1.2466 +0.03 +7.33 1.1618

澳元/美元 0.7795 0.7797 -0.03 -4.57 0.8168

新西兰元/美元 0.7396 0.7409 -0.18 -5.14 0.7797

澳元/日圆 92.420 92.500 -0.09 -5.45 97.750

新西兰元/日圆 87.690 87.890 -0.23 -6.02 93.310

英镑/日圆 180.35 181.33 -0.54 -3.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0531 1.0517 +0.13 +0.59 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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