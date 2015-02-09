《全球汇市》商品货币上扬，美元涨势消退

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1325 1.1323 +0.02 -6.38 1.2097
美元/日圆 118.56 118.63 -0.06 -0.94 119.68
欧元/日圆 134.27 134.58 -0.23 -7.26 144.78
美元/瑞郎 0.9242 0.9235 +0.08 -7.03 0.9941
英镑/美元 1.5212 1.5210 +0.01 -2.32 1.5573
美元/加元 1.2470 1.2466 +0.03 +7.33 1.1618
澳元/美元 0.7795 0.7797 -0.03 -4.57 0.8168
新西兰元/美元 0.7396 0.7409 -0.18 -5.14 0.7797
澳元/日圆 92.420 92.500 -0.09 -5.45 97.750
新西兰元/日圆 87.690 87.890 -0.23 -6.02 93.310
英镑/日圆 180.35 181.33 -0.54 -3.24 186.38
澳元/新西兰元 1.0531 1.0517 +0.13 +0.59 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李爽/许娜/孙茉莉/张明钧)
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路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.