东欧情势：奥巴马称仍在权衡关于武装乌克兰军队的决定

美国及欧盟表示，俄罗斯增派坦克及火炮进入乌克兰东部，已经违反去年9月的和平协议。

欧盟周一暂缓扩大制裁的行动，好让谈判有最后的机会。

奥巴马表示，他和梅克尔均同意目前必须维持制裁，如果情况照现在的发展继续下去，俄罗斯可能更加遭到孤立。

由于前次和平协议失败，梅克尔已表明她对最新的谈判能否成功不抱预期。

“我自己其实无法不这么想，”她说。“我得非常清楚地说，这没有成功的保证。”

乌克兰周一表示，周日时，在24小时之内就有九名乌克兰士兵及七名平民遭到杀害。在Debaltseve镇附近的战斗特别激烈，该镇是顿涅茨克市东北的一个主要铁路及道路交会处。

欧盟外交部长周一批准禁止更多乌克兰分离主义者及俄罗斯人士的入境签证并冻结其资产。但法国外交部长法比约斯说，会等到2月16日才执行，以给予和平谈判更多时间。

莫斯科周一警告称，俄罗斯总统普京不可能被人以下达最后通牒的口气说话。媒体猜测梅克尔为在乌克兰安排一场峰会进行磋商，向普京发出最后通牒。当被问及此传闻时，克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对Govorit Moskva电台说：“从来没有人以下达最后通牒的口吻对总统说话，即使他们想也不可能这么做。”(完) (编译 张涛/李婷仪 审校 孙茉莉/张荻)