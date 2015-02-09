美国个股：高通支付9.75亿美元以和解中国反垄断调查

高通与北京当局围绕该问题的磋商近几周来不断升级，周五高通高管与中国发改委官员的会谈更是将此推向高潮。

根据协商条款，高通将不对中国认定该公司违反反垄断法提出异议，同时除了其他专利之外，也将提供其当前3G及4G重要的中国专利授权，这些中国专利广为中国设备制造商所采用。

在计入罚款之后，高通称目前预期2015财年每股获利介于3.56-3.76美元，先前预估为4.04-4.34美元。

该公司将2015年度营收预估区间从260-280亿美元调高至263-280美元，营收区间低点预估略为提高。

排除罚款成本及其他一次性项目后，高通预估每股盈余在4.85-5.05美元，此前预估为4.75-5.05美元；根据汤森路透I/B/E/S数据，在此一基础下，分析师的平均预估为4.96美元。