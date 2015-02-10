版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:38 BJT

金砖国家：2月9日股汇市收盘纵览

路透2月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收低0.59%，报972.83点。

中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，期权上市助推金融板块反弹

香港股市：收低，因中国贸易数据令人失望

中国汇市：人民币随中间价微收跌，主因贸易数据惨淡拖累

============================================================================

巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收涨1.21%，报49,382.58点。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元跌至逾10年最低位，因其主要贸易伙伴中国的经济数据令人失望。雷亚尔兑美元收在2.7767/74，上日收报2.7767/82。

============================================================================

南非股市：略微收高，盘中多数时间处于平盘下方，Kumba Iron Ore在周二公布上半年业绩前大涨2.7%。指标Top-40绩优股指数 收升0.3%报45,875点，综合指数 涨0.2%报52,105点。

南非汇市：兰特重挫1%，因风险意愿受损

=========================================================================

印度股市：跌逾1.5%，为连续第七日下挫，出口民调显示现任总理莫迪所在党派在德里的选举中可能将失利，令人担心现任政府或许不能控制议会上院。NSE指数 收低1.56%；指标BSE指数 跌1.7%，创下1月6日以来最大单日跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 下跌，报62.16/17，上日收在61.6950/7050，跟随其他亚币跌势，此前美国公布的良好就业数据提振美联储升息预期，而且股市下跌令卢比承压。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.7%至840.480；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.4%至460.32点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.68%至65.860卢布；卢布兑欧元 升值2.08%至74.425卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐