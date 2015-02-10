金砖国家：2月9日股汇市收盘纵览

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透2月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收低0.59%，报972.83点。
中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，期权上市助推金融板块反弹
香港股市：收低，因中国贸易数据令人失望
中国汇市：人民币随中间价微收跌，主因贸易数据惨淡拖累
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收涨1.21%，报49,382.58点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元跌至逾10年最低位，因其主要贸易伙伴中国的经济数据令人失望。雷亚尔兑美元收在2.7767/74，上日收报2.7767/82。
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南非股市：略微收高，盘中多数时间处于平盘下方，Kumba Iron Ore在周二公布上半年业绩前大涨2.7%。指标Top-40绩优股指数 收升0.3%报45,875点，综合指数 涨0.2%报52,105点。
南非汇市：兰特重挫1%，因风险意愿受损
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印度股市：跌逾1.5%，为连续第七日下挫，出口民调显示现任总理莫迪所在党派在德里的选举中可能将失利，令人担心现任政府或许不能控制议会上院。NSE指数 收低1.56%；指标BSE指数 跌1.7%，创下1月6日以来最大单日跌幅。
印度汇市：卢比兑美元 下跌，报62.16/17，上日收在61.6950/7050，跟随其他亚币跌势，此前美国公布的良好就业数据提振美联储升息预期，而且股市下跌令卢比承压。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.7%至840.480；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.4%至460.32点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.68%至65.860卢布；卢布兑欧元 升值2.08%至74.425卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张荻)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放