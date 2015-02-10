欧洲经济指标预测--2月10日-2月17日****

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 +0.5% -0.4% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 1月 3.5% 3.4% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.6% -0.5% (较上年同期) -0.7% -0.3% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 持平 +0.3% (经工作日调整，较上年同期) -1.3% -1.8% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.1% 制造业产出(较前月) -0.1% +0.7% (较上年同期) +2.0% +2.7% 2月11日(三) 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 12月 -- 盈余2 2月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 正12 正11 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.3% -1.3% (较上年同期) -0.5% -0.5% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% -0.4% 2月13日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.1% +0.3% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.2% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.3% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- -0.3% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.4% -0.5% 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 顺差205 顺差200 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 2月16日当周 2月16日(一) 暂无重大经济数据出炉 2月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差8.15 对全球贸易收支 -- 顺差35.41 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 -- -2.4% (较上年同期) -- -10.7% 产出物价(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 核心产出物价(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 -- 正48.4 ZEW现况指数 -- 正22.4 (完)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放