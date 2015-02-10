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市场报道 | 2015年 2月 10日 星期二 08:32 BJT

****欧洲经济指标预测--2月10日-2月17日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值   
    
    2月9日当周  

    2月10日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)       1月         +0.5%      -0.4%
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                      1月          3.5%       3.4%
                     (经季节调整)                                    3.2%       3.2%
    0745  法国工业生产(较前月)                         12月         +0.4%      -0.3%
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月         -0.6%      -0.5%
                                (较上年同期)                        -0.7%      -0.3%
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)           12月          持平      +0.3%
                  (经工作日调整，较上年同期)                        -1.3%      -1.8%
    0930  英国工业生产(较前月)                         12月         +0.1%      -0.1%    
                     (较上年同期)                                   +0.7%      +1.1%
              制造业产出(较前月)                                    -0.1%      +0.7%
                        (较上年同期)                                +2.0%      +2.7%    
    
    2月11日(三)
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                       12月           --       盈余2 
    
    2月12日(四)
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              1月          正12       正11
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月终值         -1.0%      -1.0%
                             (较上年同期)                           -0.3%      -0.3%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -1.3%      -1.3%
                                  (较上年同期)                      -0.5%      -0.5%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                       12月         +0.2%      +0.2%
                     (较上年同期)                                   +0.3%      -0.4% 
  
    2月13日(五)
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值       +0.1%      +0.3%
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第四季初值       +0.3%      +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%      +1.2%
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 1月          --       -1.0%
                               (较上年同期)                           --       -2.3%   
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第四季          --       -0.3%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                    1月          --       -0.4%
                          (较上年同期)                                --       -2.1%
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季初值        -0.1%      -0.1%
               (较上年同期)                                         -0.4%      -0.5% 
    1000  欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            12月      顺差205    顺差200 
    1000  欧元区GDP(较前季)                       第四季初值        +0.2%      +0.2%
                 (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8%  
    
    
    2月16日当周  
          
    2月16日(一)
    暂无重大经济数据出炉 
    
    2月17日(二)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                   12月          --    顺差8.15
               对全球贸易收支                                         --   顺差35.41
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月          --        持平
                             (较上年同期)                             --       +0.5%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                              --       +0.2%
                            (较上年同期)                              --       +1.6%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                               --       +0.2%
                           (较上年同期)                               --       +1.7%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)        1月          --       -2.4%
                                     (较上年同期)                     --      -10.7%
                                 产出物价(较前月)                     --       -0.3%
                                     (较上年同期)                     --       -0.8%
                             核心产出物价(较前月)                     --        持平
                                     (较上年同期)                     --　　　 +0.8%
   1000  德国ZEW经济景气判断指数                        2月           --      正48.4
              ZEW现况指数                                             --      正22.4   (完)

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