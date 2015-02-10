美国个股：麦当劳1月同店销售降1.8%，归咎于中国和日本食安丑闻

1月亚太、中东和非洲地区同店销售下降12.6%，降幅远高于分析师预计的下挫8.4%。

亚洲几个市场尚未从去年中国的食品供应商丑闻中恢复过来；当时一家当地电视报导称，麦当劳的主要供应商上海福喜的工人据称使用过期肉。

上月消费者受到更多惊吓，因日本在麦当劳食品中发现包括一颗牙齿和塑料在内的东西。

麦当劳周一在声明中表示，“品牌复兴”是亚洲市场的主要任务。该公司已暂停与上海福喜母公司福喜集团 的合作，而且旗下日本分支已将供应链监管转归首席财务长管理。

美国1月同店销售增长0.4%，为连续第二个月上升。同时麦当劳表示，“积极的竞争活动”大致抵消了强劲的早餐销售影响。12月是2013年10月以来旗下美国餐厅销售首次实现增长。(完)