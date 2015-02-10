《综述》G20针对各国设定投资目标的提案遭强烈反对

美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来势必在今年升息。而与美国形成鲜明对比的是，欧洲央行和日本央行在大规模印钞；从印度到澳洲，加拿大乃至于丹麦无预警降息；中国经济也出现放缓。

这种情势衍生的副产品就是美元受到拉抬，而其他主要货币重贬。

日本央行总裁黑田东彦对记者表示，油价下跌有利于全球经济，近期日圆疲弱未对整体日本经济构成问题。

意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)则说，低油价以及欧洲央行约1兆欧元购买政府公债计划的预期影响，有助于改善经济前景，并将推动欧元至一个更“一致”的水平。

**改革乏力**

经济合作暨发展组织(OECD)表示，过去两年结构性的改革已见放缓。

OECD在为这项会议准备的一份报告中表示，G20国家如欲提振成长，就必须专心致力于提高劳动生产率，增强竞争力与创新能力。

英国央行总裁卡尼敦促G20国家要“大力推动”实施全球监管改革，担心自六年前金融危机以来不断制定规范，有可能让各国政府开始感到厌倦。