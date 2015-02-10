《综述》G20针对各国设定投资目标的提案遭强烈反对

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来势必在今年升息。而与美国形成鲜明对比的是，欧洲央行和日本央行在大规模印钞；从印度到澳洲，加拿大乃至于丹麦无预警降息；中国经济也出现放缓。
这种情势衍生的副产品就是美元受到拉抬，而其他主要货币重贬。
日本央行总裁黑田东彦对记者表示，油价下跌有利于全球经济，近期日圆疲弱未对整体日本经济构成问题。
意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)则说，低油价以及欧洲央行约1兆欧元购买政府公债计划的预期影响，有助于改善经济前景，并将推动欧元至一个更“一致”的水平。
**改革乏力**
经济合作暨发展组织(OECD)表示，过去两年结构性的改革已见放缓。
OECD在为这项会议准备的一份报告中表示，G20国家如欲提振成长，就必须专心致力于提高劳动生产率，增强竞争力与创新能力。
英国央行总裁卡尼敦促G20国家要“大力推动”实施全球监管改革，担心自六年前金融危机以来不断制定规范，有可能让各国政府开始感到厌倦。
卡尼系以金融稳定委员会主席的身分发表演说。自2008年9月雷曼兄弟破产引爆金融危机之后，金融稳定委员会协调制定了一系列新的银行与市场规范，以提升金融体系韧性。(完)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放