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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:16 BJT

电子产业：微软称与三星电子的专利合约纷争已达成和解，但条款保密

路透2月9日 - 微软 周一在一声明稿中称，与三星电子 的专利合约纷争已经终结，但和解条款保密。

微软去年向纽约一联邦法庭控告三星电子违反合作协议，称在微软于2013年9月宣布有意并购诺基亚手机业务之后，三星最初拒绝支付专利费用。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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