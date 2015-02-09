《中国报摘》--中国证券报2月10日

* 头版头条:

--中国首只股票期权品种上证50ETF期权合约上市首日交易运行平稳。全天总成交量18,843张，其中认购期权11,320张，认沽期权7,523张；权利金成交额0.287亿元人民币，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约数11,720张。市场成交情况符合预期。

* 其他:

--沪深两市周二有多达17只新股在一天之间发行，市场人士预计，春节过后IPO批文的下发速度有望进一步增加。今年下半年注册制实施将进入关键时间窗口，在此之前如何消化存量、为注册制铺路是监管部门需要面对的重大课题。

--周一在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点工作内容。分析人士指出，地方政府基本准备就绪，通过改革将盘活超万亿的国企存量资产，上海、广东等经济发达地区，未来存在较大的改革空间及潜在投资机会。

--国务院国资委发布《关于认真做好2015年中央企业负责人经营业绩考核工作的通知》指出，中央企业积极合理地确定2015年度业绩考核目标，经济效益增长要力争高于上年，管理类指标要持续改善。

--凯迪电力 2014年实现营业收入284,872.51万元，较上年同期增加28.97%；实现归属于上市公司股东的净利润20,528.79万元，同比增长216.76%；基本每股收益0.22元。