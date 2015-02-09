《中国报摘》--中国证券报2月10日

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
* 头版头条:
--中国首只股票期权品种上证50ETF期权合约上市首日交易运行平稳。全天总成交量18,843张，其中认购期权11,320张，认沽期权7,523张；权利金成交额0.287亿元人民币，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约数11,720张。市场成交情况符合预期。
* 其他:
--沪深两市周二有多达17只新股在一天之间发行，市场人士预计，春节过后IPO批文的下发速度有望进一步增加。今年下半年注册制实施将进入关键时间窗口，在此之前如何消化存量、为注册制铺路是监管部门需要面对的重大课题。
--周一在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点工作内容。分析人士指出，地方政府基本准备就绪，通过改革将盘活超万亿的国企存量资产，上海、广东等经济发达地区，未来存在较大的改革空间及潜在投资机会。
--国务院国资委发布《关于认真做好2015年中央企业负责人经营业绩考核工作的通知》指出，中央企业积极合理地确定2015年度业绩考核目标，经济效益增长要力争高于上年，管理类指标要持续改善。
--凯迪电力 2014年实现营业收入284,872.51万元，较上年同期增加28.97%；实现归属于上市公司股东的净利润20,528.79万元，同比增长216.76%；基本每股收益0.22元。
--为有效防范和化解春节长假期间全球商品市场波动加剧带来的风险，三家期货交易所周一皆公布了春节期间的风险控制措施，提高保证金和涨跌停板比例成为交易所应对长假期间风险的主要方式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.