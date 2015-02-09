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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月10日

* 头版头条:

--中国首只股票期权品种上证50ETF期权合约上市首日交易运行平稳。全天总成交量18,843张，其中认购期权11,320张，认沽期权7,523张；权利金成交额0.287亿元人民币，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约数11,720张。市场成交情况符合预期。

* 其他:

--沪深两市周二有多达17只新股在一天之间发行，市场人士预计，春节过后IPO批文的下发速度有望进一步增加。今年下半年注册制实施将进入关键时间窗口，在此之前如何消化存量、为注册制铺路是监管部门需要面对的重大课题。

--周一在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点工作内容。分析人士指出，地方政府基本准备就绪，通过改革将盘活超万亿的国企存量资产，上海、广东等经济发达地区，未来存在较大的改革空间及潜在投资机会。

--国务院国资委发布《关于认真做好2015年中央企业负责人经营业绩考核工作的通知》指出，中央企业积极合理地确定2015年度业绩考核目标，经济效益增长要力争高于上年，管理类指标要持续改善。

--凯迪电力 2014年实现营业收入284,872.51万元，较上年同期增加28.97%；实现归属于上市公司股东的净利润20,528.79万元，同比增长216.76%；基本每股收益0.22元。

--为有效防范和化解春节长假期间全球商品市场波动加剧带来的风险，三家期货交易所周一皆公布了春节期间的风险控制措施，提高保证金和涨跌停板比例成为交易所应对长假期间风险的主要方式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
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