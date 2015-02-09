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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 07:59 BJT

星股业绩：星展集团第四季核心净利虽上扬低于预期，因坏账拨备增加

路透新加坡2月10日 - 新加坡最大银行星展集团 周二公布第四季核心净利上扬4.5%，全年获利创下纪录高位，但低于分析师预期，因坏账拨备和交易收入下滑。

星展集团坏账拨备大涨40%至2.11亿坡元(1.56亿美元)，交易收入下跌44%，该行将其归咎为交易环境不利。

星展集团称10月-12月期间净利为8.38亿坡元，低于路透调查六位分析师平均预估的9.31亿坡元。

上年同期，不计入特殊项目的净利为8.02亿坡元。去年星展集团出售在菲律宾一家银行的股份，令整体净利提高至9.73亿坡元。

星展集团表示，全年净利上升10%，达到创纪录的40.46亿坡元。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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