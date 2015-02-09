星股业绩：星展集团第四季核心净利虽上扬低于预期，因坏账拨备增加

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透新加坡2月10日 - 新加坡最大银行星展集团 周二公布第四季核心净利上扬4.5%，全年获利创下纪录高位，但低于分析师预期，因坏账拨备和交易收入下滑。
星展集团坏账拨备大涨40%至2.11亿坡元(1.56亿美元)，交易收入下跌44%，该行将其归咎为交易环境不利。
星展集团称10月-12月期间净利为8.38亿坡元，低于路透调查六位分析师平均预估的9.31亿坡元。
上年同期，不计入特殊项目的净利为8.02亿坡元。去年星展集团出售在菲律宾一家银行的股份，令整体净利提高至9.73亿坡元。
星展集团表示，全年净利上升10%，达到创纪录的40.46亿坡元。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。