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市场报道 | 2015年 2月 10日 星期二 08:00 BJT

日本数据：1月M3货币供应额较上年同期增长2.8%--央行

路透东京2月10日 - 日本央行周二公布，日本1月M3货币供应额较上
年同期增长2.8%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 
前值可能已修正)：

                  1月    12月 　 11月  上年1月
    M2           +3.4    +3.6    +3.6    +4.3
    M3           +2.8    +2.9    +2.9    +3.5
    广义流动性   +3.4    +3.5    +3.4    +4.2
    
    注：*为修正数据。

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
    here (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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