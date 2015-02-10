日本数据：1月M3货币供应额较上年同期增长2.8%--央行

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透东京2月10日 - 日本央行周二公布，日本1月M3货币供应额较上 年同期增长2.8%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)： 1月 12月 11月 上年1月 M2 +3.4 +3.6 +3.6 +4.3 M3 +2.8 +2.9 +2.9 +3.5 广义流动性 +3.4 +3.5 +3.4 +4.2 注：*为修正数据。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放