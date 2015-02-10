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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 08:18 BJT

G20会议：俄罗斯财长称，受惠于低油价的国家切莫对改革有所懈怠

路透伊斯坦布尔2月10日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周二在20国集团(G20)财长会议场边表示，受惠于全球低油价的国家切勿对结构性改革计画有所懈怠。

他向记者说道，“油价正处于低档。重要的是切勿对执行结构性改革有所懈怠。对于所有国家而言，当下有此一余裕，但这并不必然会永久维持下去，在这些状况下，切勿忘记那些先前已经展开的制度改革。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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