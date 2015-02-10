G20会议：俄罗斯财长称，受惠于低油价的国家切莫对改革有所懈怠

他向记者说道，“油价正处于低档。重要的是切勿对执行结构性改革有所懈怠。对于所有国家而言，当下有此一余裕，但这并不必然会永久维持下去，在这些状况下，切勿忘记那些先前已经展开的制度改革。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)