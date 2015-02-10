G20会议：俄罗斯财长称，受惠于低油价的国家切莫对改革有所懈怠

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透伊斯坦布尔2月10日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周二在20国集团(G20)财长会议场边表示，受惠于全球低油价的国家切勿对结构性改革计画有所懈怠。
他向记者说道，“油价正处于低档。重要的是切勿对执行结构性改革有所懈怠。对于所有国家而言，当下有此一余裕，但这并不必然会永久维持下去，在这些状况下，切勿忘记那些先前已经展开的制度改革。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放