《新兴市场重要经济事件预告》--2月10日-2月17日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
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2月10日(二)
土耳其伊斯坦布尔--欧洲央行管委会成员魏德曼及德国财政部长朔伊布勒举行记者会(1630)。
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
2月11日(三)
新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。
2月12日(四)
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1500)。
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场会议上发表讲话(2200)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
利马--秘鲁央行举行货币政策会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。
2月13日(五)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行公布2月货币政策会议的会议记录。
2月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月17日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会发布利率声明)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议(0100)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放