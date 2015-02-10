韩国个股：三星手机销量下滑，芯片与面板业务需要增加外部客户

三星不愿对此置评，但另一位熟知此事的人士表示，下一代Galaxy S手机采用Exynos芯片的比例可能较前几代来得高。

新装置推出成功，可望争取更多的外部订单，并拉抬获利。三星上个月底表示，公司正与第三方客户就供应Exynos行动处理器展开协商。

“一些三星的零件业务和其他关系企业都太倚赖内制市场，”IM Investment分析师Lee Min-hee表示。“方向普遍有所改变，企业寻求进行外部销售并分散客户基础。”

图表：三星获利：link.reuters.com/duz83w

**行动业务疲弱**

三星10-12月手机获利较上年同期锐减64%，因Galaxy S5销售表现令人失望，且中国小米 等对手益发来势汹汹。由于利润率仍受到压缩，分析师认为智能手机不会好转。

然野村和其他券商已调高三星2015年获利预估，押注零件销售的贡献会有所改善。随着智能手机竞争白热化，三星应该可以从芯片和面板等零件需求更佳中获益。

系统芯片业务料尤其是推动力。当地媒体报导和分析师表示，三星可望争取到苹果合约，并为下一代iPhone供应绝大多数的行动处理器。

显示器销售今年也应该可以带来额外助力，因该业务扩大其外部客户基础。大宇证券预估2015年营业利润将较去年成长一倍至1.7万亿韩元。

HDC Asset Management基金经理人Park Jung-hoon表示，“我们开始听说，今年三星年度获利实际上可能会增加，与第四季财报出炉前的市场预期相反，而我认为有可能如此。”(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛/张荻)