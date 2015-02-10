韩国个股：三星手机销量下滑，芯片与面板业务需要增加外部客户

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
三星不愿对此置评，但另一位熟知此事的人士表示，下一代Galaxy S手机采用Exynos芯片的比例可能较前几代来得高。
新装置推出成功，可望争取更多的外部订单，并拉抬获利。三星上个月底表示，公司正与第三方客户就供应Exynos行动处理器展开协商。
“一些三星的零件业务和其他关系企业都太倚赖内制市场，”IM Investment分析师Lee Min-hee表示。“方向普遍有所改变，企业寻求进行外部销售并分散客户基础。”
图表：三星获利：link.reuters.com/duz83w
**行动业务疲弱**
三星10-12月手机获利较上年同期锐减64%，因Galaxy S5销售表现令人失望，且中国小米 等对手益发来势汹汹。由于利润率仍受到压缩，分析师认为智能手机不会好转。
然野村和其他券商已调高三星2015年获利预估，押注零件销售的贡献会有所改善。随着智能手机竞争白热化，三星应该可以从芯片和面板等零件需求更佳中获益。
系统芯片业务料尤其是推动力。当地媒体报导和分析师表示，三星可望争取到苹果合约，并为下一代iPhone供应绝大多数的行动处理器。
显示器销售今年也应该可以带来额外助力，因该业务扩大其外部客户基础。大宇证券预估2015年营业利润将较去年成长一倍至1.7万亿韩元。
HDC Asset Management基金经理人Park Jung-hoon表示，“我们开始听说，今年三星年度获利实际上可能会增加，与第四季财报出炉前的市场预期相反，而我认为有可能如此。”(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛/张荻)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放