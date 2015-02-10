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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月10日

*工商时报：

--面对油价低档，台塑化 启动油品差别化机制，抢攻市占版图，宣告油品价格战开打。这也是台塑、中油两家公司油价，近六年首次实施差别价。

--行政院今日将召开促参推动小组会议，检讨今年促参案件推动重点工作。虽然官员表示，政府推动促参，不受台北大巨蛋案件的争议影响，但为减少争议，财政部已在BOT(民间兴建营运后转移模式)、OT(委外经营模式)案中增订〞定期检讨〞机制，可望减少官民纠纷磨擦。

*经济日报：

--行政院优先法案草案出炉，共63案入列，在行政院长毛治国施政〞首重民生〞的前提下，涉及〞加薪条款〞的公司法及中小企业条例修正草案，可望列为第一优先法案。

--行政院优先法案出炉，两岸服贸协议、两岸协议监督条例、自由经济示范区特别条例等争议性法案都列入。不过，国民党团书记长廖国栋表示，新会期离选举很近，立委进入战斗位置，自经示范区、服贸争议很大，因此党团倾向最后处理。

--经济部智慧局公布去年专利申请状况，鸿海 蝉联台湾法人专利申请案冠军宝座，但申请件数锐减六成，导致台湾的法人专利总申请量减少近一成，两者申请件数皆创十年新低。

--公营银行土地银行举行年度行务会议，董事长徐光曦、总经理高明贤与近200位主管与会共商大计，徐光曦强调，充实资本为今年营运首要任务，将积极推动土银IPO（首次公开发行），预计将募得资金300亿台币，并于2016年下半年挂牌上市。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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