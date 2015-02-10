《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月10日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
*工商时报：
--面对油价低档，台塑化 启动油品差别化机制，抢攻市占版图，宣告油品价格战开打。这也是台塑、中油两家公司油价，近六年首次实施差别价。
--行政院今日将召开促参推动小组会议，检讨今年促参案件推动重点工作。虽然官员表示，政府推动促参，不受台北大巨蛋案件的争议影响，但为减少争议，财政部已在BOT(民间兴建营运后转移模式)、OT(委外经营模式)案中增订〞定期检讨〞机制，可望减少官民纠纷磨擦。
*经济日报：
--行政院优先法案草案出炉，共63案入列，在行政院长毛治国施政〞首重民生〞的前提下，涉及〞加薪条款〞的公司法及中小企业条例修正草案，可望列为第一优先法案。
--行政院优先法案出炉，两岸服贸协议、两岸协议监督条例、自由经济示范区特别条例等争议性法案都列入。不过，国民党团书记长廖国栋表示，新会期离选举很近，立委进入战斗位置，自经示范区、服贸争议很大，因此党团倾向最后处理。
--经济部智慧局公布去年专利申请状况，鸿海 蝉联台湾法人专利申请案冠军宝座，但申请件数锐减六成，导致台湾的法人专利总申请量减少近一成，两者申请件数皆创十年新低。
--公营银行土地银行举行年度行务会议，董事长徐光曦、总经理高明贤与近200位主管与会共商大计，徐光曦强调，充实资本为今年营运首要任务，将积极推动土银IPO（首次公开发行），预计将募得资金300亿台币，并于2016年下半年挂牌上市。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放