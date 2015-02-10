《香港报摘》--经济日报2月10日

**头版头条**

--富时亚洲区董事总经理白美兰称，3月能否见到释除外资四大忧虑的措施落实，是今年A股能否被纳入国际指数的关键。

**其他**

--绿地香港 去年的销售额按年增加逾三倍至129亿元人民币，展望2015年的销售额可增至180亿元。

--首创置业 去年纯利按年增长11%至16.9亿元人民币，每股盈利0.83元，末期股息每股升13.6%至0.25元。

--新世界中国 预计截至去年底止6个月纯利按年下跌55%，主要由于竣工项目的楼面面积缩减、物业销售毛利率下降以及人民币波动令汇兑收益减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘