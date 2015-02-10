《交易视点》台债关注长券标售的寿险投标情况，待变数厘清--元大宝来证

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透台北2月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评表示，上周五美国公布非农就业数据后，在全球经济复苏脚步上一枝独秀，使得债券市场对于升息时点预期不像1月分如此乐观，加上本周有640亿美元公债标售，此些因素盖过希腊地缘政治的影响，终场指标10年期公债 收在1.975%，与前一交易日殖利率上扬3.7基点。
今日市场关注30年期公债标售状况是否如同预期认为受到国际版债券的影响，导致寿险业不愿参与投标，交投等待标售结果出炉厘清变数。而周三也有10年期新券发行前交易登场，尽管离封关日只剩三个交易日，仍须观察交投量变化。台债市场短线量缩偏空整理反应国际因素及本土市场利空，预估五年券103/15 成交区间上修为0.95%-1.05%，10年券103/13 则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放