《交易视点》台债关注长券标售的寿险投标情况，待变数厘清--元大宝来证

路透台北2月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评表示，上周五美国公布非农就业数据后，在全球经济复苏脚步上一枝独秀，使得债券市场对于升息时点预期不像1月分如此乐观，加上本周有640亿美元公债标售，此些因素盖过希腊地缘政治的影响，终场指标10年期公债 收在1.975%，与前一交易日殖利率上扬3.7基点。

今日市场关注30年期公债标售状况是否如同预期认为受到国际版债券的影响，导致寿险业不愿参与投标，交投等待标售结果出炉厘清变数。而周三也有10年期新券发行前交易登场，尽管离封关日只剩三个交易日，仍须观察交投量变化。台债市场短线量缩偏空整理反应国际因素及本土市场利空，预估五年券103/15 成交区间上修为0.95%-1.05%，10年券103/13 则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)