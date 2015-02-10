《中国报摘》--其他报纸重要消息2月10日

**上海证券报**

--中国人寿 已于2014年12月30日开出中国境内第一张金融保险电子发票。这是中国首次将电子发票应用到“线下”非电商业务，中国人寿人士预计，如果面向投保人全面铺开，将为中国人寿节省运营成本数亿元。

--可转债市场本周加速去库存。继周一中海转债启动赎回登记外，中石化 和工行 转债也将在周三、周四进行赎回登记，本周将有近100亿市场份额将消失，这也将考验转债正股。

--私募机构参与二级市场定增须先备案的新规公布之后，两家私募基金因未在中国证券投资基金业协会完成备案而被主办券商和律师共同核查后认为“申报无效”，进而不可参与上市公司定增认购。

--外管局国际收支司司长管涛撰文认为，中国发生的资本外流早有“蛛丝马迹”，现在的市场反应其实是后知后觉、自己吓自己。出现资本外流并非意料之外，而是预期中有序的、适度的调整，各方必须从思想和措施上深刻认识并积极适应跨境资金流动和人民币汇率双向波动的新常态。

**证券时报**

--据山东省临沂市环境保护局官方微博消息，该局近日对中玻蓝星（临沂）玻璃有限公司开出累计190万元的“按日计罚”罚单。据了解，这是自新《环保法》实施以来，对上市公司控股公司的首张“按日计罚”罚单。

**第一财经日报**

--“12致富债”（宿迁市致富皮业有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券）债券持有人昨日对记者确认，回售行权日并没有收到本息兑付资金，“12致富债”正式违约。(完)