英国数据：1月零售销售加速增长，因实质收入中止数年来的跌势

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透伦敦2月10日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的行业调查显示，1月英国零售支出加速增长，因消费者较以往更愿意花钱，同时食品销售连续第二个月增长。
BRC表示，英国1月零售支出较上年同期增长1.6%，12月为同比增长1.0%。
该调查显示，在近期中止实质收入数年来的跌势后，英国消费者更愿意消费，他们仍将是英国经济的主要推动力。
“服装、玩具和家用电器类产品尤其受益于这波消费热潮，较上年同期增长，”毕马威会计师事务所零售主管David McCorquodale表示。
但他补充称，零售商处于“艰难的周期”，因消费者需求几乎完全是受打折带动。
“促销环境有可能成为新常态--零售商正努力使消费者打破习惯，回归传统销售周期中。”
BRC 1月同店零售销售较上年同期增长0.2%，12月为下降0.4%。
路透调查的分析师此前预计1月为增长0.5%。(完)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放