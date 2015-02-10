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市场报道 | 2015年 2月 10日 星期二 08:43 BJT

英国数据：1月零售销售加速增长，因实质收入中止数年来的跌势

路透伦敦2月10日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的行业调查显示，1月英国零售支出加速增长，因消费者较以往更愿意花钱，同时食品销售连续第二个月增长。

BRC表示，英国1月零售支出较上年同期增长1.6%，12月为同比增长1.0%。

该调查显示，在近期中止实质收入数年来的跌势后，英国消费者更愿意消费，他们仍将是英国经济的主要推动力。

“服装、玩具和家用电器类产品尤其受益于这波消费热潮，较上年同期增长，”毕马威会计师事务所零售主管David McCorquodale表示。

但他补充称，零售商处于“艰难的周期”，因消费者需求几乎完全是受打折带动。

“促销环境有可能成为新常态--零售商正努力使消费者打破习惯，回归传统销售周期中。”

BRC 1月同店零售销售较上年同期增长0.2%，12月为下降0.4%。

路透调查的分析师此前预计1月为增长0.5%。(完)

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