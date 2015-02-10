《中国债券市场每日交易备忘》--2月10日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --上证50ETF期权上市首日交易运行平稳。全天总成交量18843张，其中认购期权11320 张，认沽期权7523张；权利金成交额0.287亿元，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约 数11720张。市场成交情况符合预期。 --2月10日，深两市将有多达17只新股在一天之间扎堆发行。这一罕见的扎堆发行背后 ，是自2014年12月以来新股发行节奏的变化，从批文下发速度、募集资金金额到发审会审核 家数，多项指标显示IPO发行审核节奏提速。消息人士指出，下一步IPO有望再提速。 --9日，在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点 工作内容。根据三地的政府工作报告，广东将着力推动国有资产证券化；吉林省提出，组建 国有资本投资运营公司，推动交通、粮食、酒精、林业等企业兼并重组；海南提出，将推进 南渔集团混合所有制改革试点。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放