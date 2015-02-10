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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月10日

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    --2/10      工业生产者价格指数(PPI)                 1月
                居民消费价格指数(CPI)                   1月
    --2/17      70个大中城市住宅销售价格月度报告        1月
    --2/25      汇丰制造业PMI初值                       2月
    --2/26      2014年国民经济和社会发展统计公报
    
   
    --上证50ETF期权上市首日交易运行平稳。全天总成交量18843张，其中认购期权11320
张，认沽期权7523张；权利金成交额0.287亿元，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约
数11720张。市场成交情况符合预期。
    --2月10日，深两市将有多达17只新股在一天之间扎堆发行。这一罕见的扎堆发行背后
，是自2014年12月以来新股发行节奏的变化，从批文下发速度、募集资金金额到发审会审核
家数，多项指标显示IPO发行审核节奏提速。消息人士指出，下一步IPO有望再提速。
    --9日，在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点
工作内容。根据三地的政府工作报告，广东将着力推动国有资产证券化；吉林省提出，组建
国有资本投资运营公司，推动交通、粮食、酒精、林业等企业兼并重组；海南提出，将推进
南渔集团混合所有制改革试点。(完)
        
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