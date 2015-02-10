《中国债券市场每日交易备忘》--2月10日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --上证50ETF期权上市首日交易运行平稳。全天总成交量18843张，其中认购期权11320 张，认沽期权7523张；权利金成交额0.287亿元，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约 数11720张。市场成交情况符合预期。 --2月10日，深两市将有多达17只新股在一天之间扎堆发行。这一罕见的扎堆发行背后 ，是自2014年12月以来新股发行节奏的变化，从批文下发速度、募集资金金额到发审会审核 家数，多项指标显示IPO发行审核节奏提速。消息人士指出，下一步IPO有望再提速。 --9日，在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点 工作内容。根据三地的政府工作报告，广东将着力推动国有资产证券化；吉林省提出，组建 国有资本投资运营公司，推动交通、粮食、酒精、林业等企业兼并重组；海南提出，将推进 南渔集团混合所有制改革试点。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次