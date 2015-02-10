《台湾重要政经日程》--2月10日

=====================今日重要政经消息============================== 2/10(二) --09:30 中经院举行2015年经济自由度报告--深化台美经贸关系暨台湾加入区域经济整 合研讨会。 --10:00 2014年马政府年终施政总检讨研讨会。 --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --13:30 台积电 公布1月营收数字。 --14:00 群创 季度投资人电话说明会。 --16:30 金管会例会。 ===================================================================== *2/16 --16:00 台湾第一季经济成长率(统计值)。 2/18(三)-2/23(一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月为3.84%。 --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/2(一) --16:10 央行公布1月M2年增率，上月为成长5.85%。 3/3(二) --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。 3/4(三) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 3/5(四) --16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,159.03亿美元。 3/9(一) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，1月为下跌0.94%。 *--16:00 财政部公布2月出口数据，1月年增3.4%。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)