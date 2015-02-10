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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:41 BJT

全球金市：现货金守住隔夜涨幅，因希腊疑虑及股市下挫支撑避险需求

美股和欧股挫跌，希腊左翼总理齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希
腊“痛苦不堪”的撙节措施，拒绝延长订于本月底结束的2,400亿欧元的
欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计画，并誓言要求德国对二次世界大战
提出补偿。 
    
    市场并关注乌克兰局势的发展。美国总统奥巴马周一暗示，他将等待
关于乌克兰问题的会谈结果，然后再决定是否武装乌克兰政府。他说仍倾
向于使用外交与制裁手段来解决这场危机。 
    
    在存在经济和地缘政治不确定时期，投资人倾向于买进黄金。
    
    加拿大金矿商Tahoe Resources  周一表示，已同意
收购规模较小的对手Rio Alto Mining ，以现金加股票方式收购
，交易金额为14亿加元，藉此扩大在拉丁美洲的市场。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    
    

 (编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/张涛)

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