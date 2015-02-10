全球金市：现货金守住隔夜涨幅，因希腊疑虑及股市下挫支撑避险需求

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
美股和欧股挫跌，希腊左翼总理齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希 腊“痛苦不堪”的撙节措施，拒绝延长订于本月底结束的2,400亿欧元的 欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计画，并誓言要求德国对二次世界大战 提出补偿。 市场并关注乌克兰局势的发展。美国总统奥巴马周一暗示，他将等待 关于乌克兰问题的会谈结果，然后再决定是否武装乌克兰政府。他说仍倾 向于使用外交与制裁手段来解决这场危机。 在存在经济和地缘政治不确定时期，投资人倾向于买进黄金。 加拿大金矿商Tahoe Resources 周一表示，已同意 收购规模较小的对手Rio Alto Mining ，以现金加股票方式收购 ，交易金额为14亿加元，藉此扩大在拉丁美洲的市场。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/张涛)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放