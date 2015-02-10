全球金市：现货金守住隔夜涨幅，因希腊疑虑及股市下挫支撑避险需求

美股和欧股挫跌，希腊左翼总理齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希 腊“痛苦不堪”的撙节措施，拒绝延长订于本月底结束的2,400亿欧元的 欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计画，并誓言要求德国对二次世界大战 提出补偿。 市场并关注乌克兰局势的发展。美国总统奥巴马周一暗示，他将等待 关于乌克兰问题的会谈结果，然后再决定是否武装乌克兰政府。他说仍倾 向于使用外交与制裁手段来解决这场危机。 在存在经济和地缘政治不确定时期，投资人倾向于买进黄金。 加拿大金矿商Tahoe Resources 周一表示，已同意 收购规模较小的对手Rio Alto Mining ，以现金加股票方式收购 ，交易金额为14亿加元，藉此扩大在拉丁美洲的市场。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/张涛)