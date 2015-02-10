《焦点》汇丰承认瑞士分支在处理客户税务方面存在过失

**汇丰瑞士分支的客户**

ICIJ称，新近公布的汇丰瑞士分支客户名单中包括皇室、政客、企业高管和富有家族，比如摩洛哥国王穆罕默德等皇室，去年去世的桑坦德银行(Banco Santander)前董事长Emilio Botin。摩洛哥皇室发言人拒绝置评。

乌拉圭足球运动员迭戈·弗兰(Diego Forlan)亦在名单之列，其在周一否认通过把资金隐藏在汇丰的瑞士账户进行逃税。

此外，俄罗斯总统普京的“挚友”Gennady Timchenko亦在名单之内。Timchenko目前正遭到美国制裁，其名下的Volga Group拒绝发表评论。

“我们承认，并且会对过去的合规以及内控过失负起责任。”汇丰周日稍晚说道。汇丰称，在1999年收购瑞士分支后并没有完全整合到汇丰，导致该部门“明显较低”的合规和尽责调查标准得以持续存在。

汇丰表示，正同调查税务问题的当局通力合作。法国、比利时和阿根廷当局亦表示他们正在展开调查。

汇丰称，一直以保密性闻名的瑞士私人银行业，其以往的运营方式也有所不同，这可能导致了汇丰的“一些客户或许没有完全遵循应尽的纳税义务”。(完)