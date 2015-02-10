《焦点》汇丰承认瑞士分支在处理客户税务方面存在过失

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
**汇丰瑞士分支的客户**
ICIJ称，新近公布的汇丰瑞士分支客户名单中包括皇室、政客、企业高管和富有家族，比如摩洛哥国王穆罕默德等皇室，去年去世的桑坦德银行(Banco Santander)前董事长Emilio Botin。摩洛哥皇室发言人拒绝置评。
乌拉圭足球运动员迭戈·弗兰(Diego Forlan)亦在名单之列，其在周一否认通过把资金隐藏在汇丰的瑞士账户进行逃税。
此外，俄罗斯总统普京的“挚友”Gennady Timchenko亦在名单之内。Timchenko目前正遭到美国制裁，其名下的Volga Group拒绝发表评论。
“我们承认，并且会对过去的合规以及内控过失负起责任。”汇丰周日稍晚说道。汇丰称，在1999年收购瑞士分支后并没有完全整合到汇丰，导致该部门“明显较低”的合规和尽责调查标准得以持续存在。
汇丰表示，正同调查税务问题的当局通力合作。法国、比利时和阿根廷当局亦表示他们正在展开调查。
汇丰称，一直以保密性闻名的瑞士私人银行业，其以往的运营方式也有所不同，这可能导致了汇丰的“一些客户或许没有完全遵循应尽的纳税义务”。(完)
(编译 张明钧/许娜/孙茉莉; 审校 张涛)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7