《交易视点》台债30年券标售预期国库将以截标锁定利率--群益金鼎证

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透台北2月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美国公布1月非农就业数据优于预期，11月与12月也获得上修，平均时薪年增率为2.2%，月增0.5%，市场重燃6月升息的预期，美债十年期利率 上弹至1.95%，较前一天上扬14基点。
台债103/13期 周一的利率跟进上弹突破1月6日的跳空缺口，利率朝1.60%靠近，交易商也进场推升30年期利率。今天关注30年券标售结果，国库署有可能继续以截标来锁定利率。随年关到来，市场交易也将冷清。5年期103/15 区间预估在0.97-1.0%。10年期公债 区间预估在1.57-1.61%。
选择权市场无成交。
台币利率交换(IRS)市场利率随现货走升，成交零星。3年成交1.05%，5年成交1.26%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放