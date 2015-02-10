《交易视点》台债30年券标售预期国库将以截标锁定利率--群益金鼎证

路透台北2月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美国公布1月非农就业数据优于预期，11月与12月也获得上修，平均时薪年增率为2.2%，月增0.5%，市场重燃6月升息的预期，美债十年期利率 上弹至1.95%，较前一天上扬14基点。

台债103/13期 周一的利率跟进上弹突破1月6日的跳空缺口，利率朝1.60%靠近，交易商也进场推升30年期利率。今天关注30年券标售结果，国库署有可能继续以截标来锁定利率。随年关到来，市场交易也将冷清。5年期103/15 区间预估在0.97-1.0%。10年期公债 区间预估在1.57-1.61%。