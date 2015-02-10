国际油市：美国原油期货跌破52.50美元，受累于美国库存增加预期

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)数据公布前对五位分析师的调查显示，2月6日当周美国原油和汽车库存可能增加。
OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。
花旗集团在报告中指出，美国原油期货可能跌至远低于40美元的水准，“甚至可能一度低见20美元”。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 张涛/孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放