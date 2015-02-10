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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:47 BJT

国际油市：美国原油期货跌破52.50美元，受累于美国库存增加预期

在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)数据公布前对五位分析师的调查显示，2月6日当周美国原油和汽车库存可能增加。

OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。

花旗集团在报告中指出，美国原油期货可能跌至远低于40美元的水准，“甚至可能一度低见20美元”。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 张涛/孙茉莉)

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