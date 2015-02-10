《香港报摘》--信报2月10日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
**头版头条**
--滙控 旗下瑞士私人银行早年外泄的客户资料曝光，揭发该私人银行涉嫌协助客户，包括贩毒分子甚至军火商等逃税，并隐藏高峰时达1,000亿美元的资产。
**其他**
--港铁公司 持有49%的京港地铁获得北京地铁十六号线项目30年特许经营协议，项目的投资规模高达495亿元人民币，有关协议经国家有关部门批准后即可落实。
--财政司司长曾俊华考虑在今年中按揭证券公司小型贷款试点计划届满后，提供新一批计划。
--国美电器 与海尔电器 母公司海尔集团签订200亿元人民币的采购订单，其中包含线下实体店销售目标160亿元，线上销售目标40亿元。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放