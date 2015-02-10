《香港报摘》--信报2月10日

**头版头条**

--滙控 旗下瑞士私人银行早年外泄的客户资料曝光，揭发该私人银行涉嫌协助客户，包括贩毒分子甚至军火商等逃税，并隐藏高峰时达1,000亿美元的资产。

**其他**

--港铁公司 持有49%的京港地铁获得北京地铁十六号线项目30年特许经营协议，项目的投资规模高达495亿元人民币，有关协议经国家有关部门批准后即可落实。

--财政司司长曾俊华考虑在今年中按揭证券公司小型贷款试点计划届满后，提供新一批计划。

--国美电器 与海尔电器 母公司海尔集团签订200亿元人民币的采购订单，其中包含线下实体店销售目标160亿元，线上销售目标40亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘