《汇市简讯》澳元/美元盘旋在0.78附近，对澳洲数据反应不大

0137GMT * 澳元兑美元盘旋在0.7800附近，交投淡静 * 市场对NAB企业调查和澳洲房价数据没有反应 * NAB企业信心指数由正2升至正3，企业现况指数持平于正2 * 澳洲第四季居民住宅价格指数上升1.9%(预期为上升1.8%) * 在0.7850前方有澳元/美元卖单，0.7885上方有停止单 * 0.7730/50之间有澳元/美元买单，其中包括中长期投资大户 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 龚芳)