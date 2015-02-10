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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元盘旋在0.78附近，对澳洲数据反应不大

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    * 澳元兑美元盘旋在0.7800附近，交投淡静
    * 市场对NAB企业调查和澳洲房价数据没有反应
    * NAB企业信心指数由正2升至正3，企业现况指数持平于正2
    * 澳洲第四季居民住宅价格指数上升1.9%(预期为上升1.8%)
    * 在0.7850前方有澳元/美元卖单，0.7885上方有停止单
    * 0.7730/50之间有澳元/美元买单，其中包括中长期投资大户  (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 龚芳)

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