长江期货：中国期指多方低位承接

以下内容节选自2月10日的《期货日报》：

周一股指期货四份合约合计增仓8793手至232800手，主力合约IF1502较前一交易日收盘上涨31.6点。期指持仓量增加，价格反弹，显示多方在低位进行了承接。IF1502此前已于去年12月下旬与今年1月下旬先后两次在3300点整数关口，出现反弹。上周期指连续三日回调，当价格再度来到3300点附近吸引了多方的入场。

周一，前20名席位在IF1502、IF1503、IF1506与IF1509合约上共持买单169690手、卖单190670手。主力净空持仓量20980手，较前一交易日下降2464手。从四份合约观察，主力多方表现“完胜”空方。IF1502前20多方合计减仓2632手，数量少于前20空方合计减仓3018手。在远月的三份合约上，前20多方分别合计增持买单10075手、3204手、1023手，均超过前20空方分别合计增持卖单8004手、1949手、770手。(完)

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