长江期货：中国期指多方低位承接

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下内容节选自2月10日的《期货日报》：
周一股指期货四份合约合计增仓8793手至232800手，主力合约IF1502较前一交易日收盘上涨31.6点。期指持仓量增加，价格反弹，显示多方在低位进行了承接。IF1502此前已于去年12月下旬与今年1月下旬先后两次在3300点整数关口，出现反弹。上周期指连续三日回调，当价格再度来到3300点附近吸引了多方的入场。
周一，前20名席位在IF1502、IF1503、IF1506与IF1509合约上共持买单169690手、卖单190670手。主力净空持仓量20980手，较前一交易日下降2464手。从四份合约观察，主力多方表现“完胜”空方。IF1502前20多方合计减仓2632手，数量少于前20空方合计减仓3018手。在远月的三份合约上，前20多方分别合计增持买单10075手、3204手、1023手，均超过前20空方分别合计增持卖单8004手、1949手、770手。(完)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放