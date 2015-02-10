金友期货：大商所鸡蛋期货节前宜布局多单

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下内容节选自2月10日的《期货日报》：
鸡蛋未来将走出上涨行情，但同时会受到季节性因素影响，出现波段行情。这个判断的逻辑基于以下几点，第一，低存栏没有得到有效缓解，补栏节奏偏慢。第二，供求关系基本达到平衡，价格维持在4.4—5.5元/斤。第三，蛋价维持高位，老鸡淘汰不足，新老交替节奏推迟。第四，环保政策对后期补栏量有影响。
数据显示，鸡蛋净多持仓自2015年以来持续不断增加。从资金动向看，自2015年开始资金逐步在1509合约多单布局，未来资金不断流入将助推鸡蛋期价上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放