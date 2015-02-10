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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:55 BJT

金友期货：大商所鸡蛋期货节前宜布局多单

以下内容节选自2月10日的《期货日报》：

鸡蛋未来将走出上涨行情，但同时会受到季节性因素影响，出现波段行情。这个判断的逻辑基于以下几点，第一，低存栏没有得到有效缓解，补栏节奏偏慢。第二，供求关系基本达到平衡，价格维持在4.4—5.5元/斤。第三，蛋价维持高位，老鸡淘汰不足，新老交替节奏推迟。第四，环保政策对后期补栏量有影响。

　　数据显示，鸡蛋净多持仓自2015年以来持续不断增加。从资金动向看，自2015年开始资金逐步在1509合约多单布局，未来资金不断流入将助推鸡蛋期价上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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