新纪元期货：上海螺纹钢期货中线不宜看空

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下内容节选自2月10日的《期货日报》：
当前螺纹钢价格已创13年来新低，钢厂全面亏损使得钢厂部分减产遏制供给，下游需求疲弱，钢材社会库存仍较去年12月有所回升。春节前部分经销商开始备货，钢厂挺价意愿增强。但受制于时间因素，2月钢材市场既难以深跌又不具备反弹条件，以低位振荡为主。
海关数据显示，1月中国钢材出口1,029万吨，同比增加52.1%，刷新了去年12月的月度最高记录。这部分说明国内性价比较高的钢材仍具有竞争力，2月数据值得关注。
央行已经开启宽松模式，短期并未有效传导至实体经济，整体宏观背景较前期有所好转。2月钢材市场既难以深跌又不具备反弹条件，以低位振荡为主。3月、4月或在季节性回暖提振下具有反弹机会。操作上，螺纹1505合约运行于2,450—2,600元/吨区间，不适宜中线继续抛空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放