新纪元期货：上海螺纹钢期货中线不宜看空

以下内容节选自2月10日的《期货日报》：

当前螺纹钢价格已创13年来新低，钢厂全面亏损使得钢厂部分减产遏制供给，下游需求疲弱，钢材社会库存仍较去年12月有所回升。春节前部分经销商开始备货，钢厂挺价意愿增强。但受制于时间因素，2月钢材市场既难以深跌又不具备反弹条件，以低位振荡为主。

海关数据显示，1月中国钢材出口1,029万吨，同比增加52.1%，刷新了去年12月的月度最高记录。这部分说明国内性价比较高的钢材仍具有竞争力，2月数据值得关注。

央行已经开启宽松模式，短期并未有效传导至实体经济，整体宏观背景较前期有所好转。2月钢材市场既难以深跌又不具备反弹条件，以低位振荡为主。3月、4月或在季节性回暖提振下具有反弹机会。操作上，螺纹1505合约运行于2,450—2,600元/吨区间，不适宜中线继续抛空。(完)

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