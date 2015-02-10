国泰君安期货：沪铝反弹已近尾声，后期以弱势盘整为主

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下内容节选自2月10日的《期货日报》：
沪铝在经历了一波较为明显的底部反弹之后，在接近13300元/吨上方渐显乏力。这波反弹的动力主要来自于外盘伦铝及原油价格的修复，国内供需面的改善则相对有限。基于此，预计这波反弹见顶，后期沪铝以弱势盘整为主，或重回万三关口。
此前沪铝在去年12月初至今年1月中旬的大跌，主要是对外盘伦铝的跟跌。当然，国内电解铝市场低迷，是沪铝下方缺乏支撑的重要原因。但伴随1月底原油价格触底反弹，沪铝呈现明显的抗跌迹象。当然，沪铝此前触底跌至12500元/吨上方附近，已经触及国内铝厂的“减产临界线”，即现金成本附近，此时八成左右的电解铝产能处于亏损，价格底部的支撑开始显现。(完)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放