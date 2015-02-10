国泰君安期货：沪铝反弹已近尾声，后期以弱势盘整为主

以下内容节选自2月10日的《期货日报》：

沪铝在经历了一波较为明显的底部反弹之后，在接近13300元/吨上方渐显乏力。这波反弹的动力主要来自于外盘伦铝及原油价格的修复，国内供需面的改善则相对有限。基于此，预计这波反弹见顶，后期沪铝以弱势盘整为主，或重回万三关口。

此前沪铝在去年12月初至今年1月中旬的大跌，主要是对外盘伦铝的跟跌。当然，国内电解铝市场低迷，是沪铝下方缺乏支撑的重要原因。但伴随1月底原油价格触底反弹，沪铝呈现明显的抗跌迹象。当然，沪铝此前触底跌至12500元/吨上方附近，已经触及国内铝厂的“减产临界线”，即现金成本附近，此时八成左右的电解铝产能处于亏损，价格底部的支撑开始显现。(完)

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