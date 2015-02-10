版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 09:14 BJT

国际油市：全球石油需求明年将加速增长--IEA

其他机构预测油价下跌及减少投资对OPEC以外供给的冲击较大。OPEC周一在月报中预测，今年OPEC石油需求将高于预估，因其不支撑油价的策略打击了其他生产者。

IEA最新报告迥异于前次于6月所发布的中期展望报告，当时对石油需求预估较高，且强调伊拉克冲突等对供给带来的风险。

IEA如今预估2016年全球石油日需求增幅将上升至113万桶，2015年为91万桶。

报告指出，“尽管油价大跌，但过去六个月来对全球经济成长的预期不断下修，对本10年剩余时间内石油需求增长的先前预估因此大砍约110万桶/日。”(完) (编译 李爽/戴素萍/龚芳; 审校 张涛/张荻)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐