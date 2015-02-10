国际油市：全球石油需求明年将加速增长--IEA

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
其他机构预测油价下跌及减少投资对OPEC以外供给的冲击较大。OPEC周一在月报中预测，今年OPEC石油需求将高于预估，因其不支撑油价的策略打击了其他生产者。
IEA最新报告迥异于前次于6月所发布的中期展望报告，当时对石油需求预估较高，且强调伊拉克冲突等对供给带来的风险。
IEA如今预估2016年全球石油日需求增幅将上升至113万桶，2015年为91万桶。
报告指出，“尽管油价大跌，但过去六个月来对全球经济成长的预期不断下修，对本10年剩余时间内石油需求增长的先前预估因此大砍约110万桶/日。”(完) (编译 李爽/戴素萍/龚芳; 审校 张涛/张荻)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放