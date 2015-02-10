大连新北良：大连玉米期货涨势过猛透支利多

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
斗以下内容节选自2月10日的《期货日报》：
自今年1月底以来，大连玉米期货主力1509合约呈现出加速上涨的态势，并创出该合约挂牌上市以来的新高。虽然临储收购数量大幅增加，激起市场做多的热情，但期货价格的过猛涨势已透支利多因素。
自1月中旬以来，期货价格大幅拉升而现货价格保持平稳，期现价差拉大导致交割利润出现。目前，北方港口14.5%水分辽吉采购价格2,280—2,290元/吨，加上仓储费、损耗、交割费用以及财务利息，可以得出1505合约的交割成本为2,390元/吨，与当前1505合约2,450元/吨的成交价格相比存在60元/吨的交割利润。
交割利润出现，预示着期货价格进一步拉升将引来大量现货交割卖盘，期货价格难以脱离现货走势继续单独大幅度上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放