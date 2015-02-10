大连新北良：大连玉米期货涨势过猛透支利多

斗以下内容节选自2月10日的《期货日报》：

自今年1月底以来，大连玉米期货主力1509合约呈现出加速上涨的态势，并创出该合约挂牌上市以来的新高。虽然临储收购数量大幅增加，激起市场做多的热情，但期货价格的过猛涨势已透支利多因素。

自1月中旬以来，期货价格大幅拉升而现货价格保持平稳，期现价差拉大导致交割利润出现。目前，北方港口14.5%水分辽吉采购价格2,280—2,290元/吨，加上仓储费、损耗、交割费用以及财务利息，可以得出1505合约的交割成本为2,390元/吨，与当前1505合约2,450元/吨的成交价格相比存在60元/吨的交割利润。

交割利润出现，预示着期货价格进一步拉升将引来大量现货交割卖盘，期货价格难以脱离现货走势继续单独大幅度上涨。(完)

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