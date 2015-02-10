大有期货：郑商所玻璃期货节后将迎回暖行情

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
以下内容节选自2月10日的《期货日报》：
近一段时间以来，玻璃现货价格表现低迷，政策面相对利好，然而玻璃期货持仓量与交易量均出现不同程度下降，资金流出明显，基本面多空交织，节前方向难定，短期行情仍以振荡为主，随着基本面改善节后玻璃将迎来反弹。
从量能上来看，玻璃期货市场资金流出较为明显，其交易量与持仓量持续减小，获利空头开始减仓离场，多头对于后市信心不足，也没有大幅入场的意愿，多空双方显得信心不足。
在缺少资金关注的情况下，玻璃节前难有大涨大跌行情，但节后资金关注将会大大增加，因为玻璃是一个“春暖秋凉”的季节性行业，随着气温的升高，施工增加，销售量将大幅提高，其价格将会出现上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放