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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 09:06 BJT

大有期货：郑商所玻璃期货节后将迎回暖行情

以下内容节选自2月10日的《期货日报》：

近一段时间以来，玻璃现货价格表现低迷，政策面相对利好，然而玻璃期货持仓量与交易量均出现不同程度下降，资金流出明显，基本面多空交织，节前方向难定，短期行情仍以振荡为主，随着基本面改善节后玻璃将迎来反弹。

从量能上来看，玻璃期货市场资金流出较为明显，其交易量与持仓量持续减小，获利空头开始减仓离场，多头对于后市信心不足，也没有大幅入场的意愿，多空双方显得信心不足。

　　在缺少资金关注的情况下，玻璃节前难有大涨大跌行情，但节后资金关注将会大大增加，因为玻璃是一个“春暖秋凉”的季节性行业，随着气温的升高，施工增加，销售量将大幅提高，其价格将会出现上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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