大有期货：郑商所玻璃期货节后将迎回暖行情

从量能上来看，玻璃期货市场资金流出较为明显，其交易量与持仓量持续减小，获利空头开始减仓离场，多头对于后市信心不足，也没有大幅入场的意愿，多空双方显得信心不足。

在缺少资金关注的情况下，玻璃节前难有大涨大跌行情，但节后资金关注将会大大增加，因为玻璃是一个“春暖秋凉”的季节性行业，随着气温的升高，施工增加，销售量将大幅提高，其价格将会出现上涨。(完)