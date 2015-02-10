香港个股：恒大地产获邮储银行及农行各200亿元人民币无承诺信货额度

路透香港2月10日 - 中国房地产商恒大地产 周二称，本月与中国邮政储蓄银行订立战略合作协议，并获对方提供200亿元人民币无承诺信贷额。

此外，公司还预期与中国农业银行 订立相类战略合作协议，以取得无承诺信贷额200亿元。

恒大地产在联交所一份声明中称，现正筹备发行美元优先票据，以为现有债务再融资。

恒大地产正由房地产业务朝向多元化发展。该公司表示，近期已采取措施或作出计划以拓展至包括粮油及乳制品等行业，去年已收购多间从事大米、大豆及其他综合粗粮生产之公司，又透过其附属公司Evergrande Grain & Oil Group进入粮油业务，于内蒙古及黑龙江拥有多个加工设施及仓库。

去年10月，公司又透过收购一间位于新西兰之乳制品生产商之大部分权益，开展婴幼儿配方奶粉、成人奶粉产品及有机奶粉产品。

恒大地产此前宣布涉足太阳能业务，伙拍太阳能电力开发商Solar Power Inc（SPI） 入股国藏集团 。

该股周一收报3.25港元，过去一个月累计跌近5%。（完）

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