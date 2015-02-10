香港个股：恒大地产获邮储银行及农行各200亿元人民币无承诺信货额度

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透香港2月10日 - 中国房地产商恒大地产 周二称，本月与中国邮政储蓄银行订立战略合作协议，并获对方提供200亿元人民币无承诺信贷额。
此外，公司还预期与中国农业银行 订立相类战略合作协议，以取得无承诺信贷额200亿元。
恒大地产在联交所一份声明中称，现正筹备发行美元优先票据，以为现有债务再融资。
恒大地产正由房地产业务朝向多元化发展。该公司表示，近期已采取措施或作出计划以拓展至包括粮油及乳制品等行业，去年已收购多间从事大米、大豆及其他综合粗粮生产之公司，又透过其附属公司Evergrande Grain & Oil Group进入粮油业务，于内蒙古及黑龙江拥有多个加工设施及仓库。
去年10月，公司又透过收购一间位于新西兰之乳制品生产商之大部分权益，开展婴幼儿配方奶粉、成人奶粉产品及有机奶粉产品。
恒大地产此前宣布涉足太阳能业务，伙拍太阳能电力开发商Solar Power Inc（SPI） 入股国藏集团 。
该股周一收报3.25港元，过去一个月累计跌近5%。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放